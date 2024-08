Pozzallo, incidente stradale al lungomare Raganzino: ci sono feriti

Cronaca

Un'auto di grossa cilindrata guidata da un cittadino polacco si è schiantata contro una macchina parcheggiata e un'altra in transito

Incidente stradale con feriti questa mattina al lungomare Raganzino. Si è registrato l’allontanamento di alcuni passeggeri. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre auto. Un’auto di grossa cilindrata, per cause da accertare, si è schiantata contro una macchina in transito e un’altra parcheggiata. I passeggeri dell’auto investitrice, guidata a quanto sembra da un cittadino polacco, si sono allontanati a piedi. Tutto si è svolto sotto gli occhi increduli delle numerose persone presenti, che hanno allertato i soccorsi. Molta la tensione dopo il fragore dello schianto, che ha causato anche l’abbattimento di un palo della pubblica illuminazione. Stanno indagando i carabinieri. Ferite lievi per i 2 occupanti dell’auto investita che sono stati portati in ospedale per controlli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA