Pozzallo, inizia la movida e lo spaccio aumenta: due giovani ai domiciliari

Cronaca

Sono stati trovati in possesso di 3 grammi di cocaina, 150 di hashish e 20 di marijuana

Nel pomeriggio inoltrato della giornata di sabato scorso, i militari del Nucleo operativo e radiomobile e della Stazione di Pozzallo, proseguendo l’ordinaria attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nell’area della movida pozzallese, hanno proceduto ad arrestare in flagranza di reato due giovani del posto, rispettivamente un 30enne ed un 21enne. Entrambi i giovani erano volti noti agli operanti visti i precedenti di polizia a loro carico.

Inoltre, il 21enne si è anche reso responsabile della violazione del provvedimento che gli consentiva la sottoposizione alla misura della messa in prova con lavoro di pubblica utilità e dell’obbligo di domiciliare presso l’abitazione dei genitori, prescrizioni violate e contestate dai militari intervenuti. L’attività di spaccio veniva realizzata nei pressi del lungomare della città marinara che durante questo periodo, vista la numerosa affluenza di giovani e turisti, ha subito un aumento demografico considerevole, divenendo luogo di aggregazione dove il consumo di stupefacenti subisce una consistente impennata.