Pozzallo, inquinamento ambientale in mare: ma era solo una esercitazione

Attualità

L'operazione è stata coordinata dalla Guardia costiera

Si è svolta nella mattinata di ieri (15 novembre) la “POLLEX 2024”, l’esercitazione coordinata dalla Guardia Costiera di Pozzallo al fine di testare l’efficacia di piani, procedure e modalità di intervento in caso di emergenze ambientali in mare.

Nell’occasione, un rilevante quantitativo di liquido combustibile si era riversato in mare, a causa di una rottura accidentale di una condotta presente in porto, durante le operazioni di rifornimento di una unità navale. É questo lo scenario con il quale si sono dovuti confrontare per circa due ore i diversi attori, pubblici e privati, intervenuti in porto a Pozzallo. A complicare le operazioni di contenimento dell’inquinamento e messa in sicurezza dell’area, la presenza di un vicino pontile con unità all’ormeggio e la necessità di interdire la navigazione nel bacino portuale interessato dall’evento.

All’esercitazione, che viene svolta annualmente, hanno preso parte personale e mezzi della Guardia Costiera di Pozzallo, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, delle forze di Polizia, dei servizi tecnico nautici (piloti, ormeggiatori e rimorchiatori) operanti nello scalo portuale ibleo oltre alle imprese portuali ed il servizio di disinquinamento marino.

Una simulazione realistica che ha permesso a tutte le componenti in campo di testare i sistemi di comunicazione e familiarizzare ulteriormente con le procedure del piano locale di pronto intervento contro gli inquinamenti marini del Compartimento Marittimo di Pozzallo oltre a testare la prontezza operativa del personale, mezzi ed attrezzature.