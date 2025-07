Pozzallo Ispica, passaggio della campana al Rotary: Manenti nuovo presidente

Società

La cerimonia alla presenza del presidente mondiale del Rotary international Francesco Arezzo

Un passaggio della campana emozionante e ricco di stimoli. E’ quello che si è tenuto ieri sera a Villa Principe di Belmonte, a Ispica, e che ha caratterizzato l’attività del Rotary club Pozzallo Ispica. Un passaggio importante, ancor più perché avvenuto alla presenza della massima autorità rotariana mondiale, il neopresidente del Rotary international, Francesco Arezzo, ragusano, fresco di nomina. Il nuovo presidente per l’anno rotariano 2025-2026 è Gianluca Manenti, imprenditore nel settore del turismo ed esponente di spicco del mondo siciliano di Confcommercio, che rileva il ruolo di Melinda Garofalo che ricoprirà il ruolo di vicepresidente. Il segretario sarà Giorgio Pisana, il tesoriere Maurilio Fava, i prefetti Andrea Mingo e Ignazio Cannizzaro, il presidente incoming Roberto Scifo e il presidente eletto Giovanni Di Stefano. La cerimonia alla presenza di alcune autorità civili tra cui il deputato regionale Giorgio Assenza, il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna e il vicesindaco di Ispica, Massimo Dibenedetto. C’era anche il segretario di Mtf Malta, Andrew Muscat.

Il neopresidente Manenti ha rivolto parole di stima all’indirizzo di Melinda Garofalo: “Ci hai mostrato che si può essere leader senza alzare la voce, servendo con passione, ascoltando con attenzione, decidendo con fermezza. Il tuo anno ci ha lasciato un’eredità importante e te ne siamo grati”. Manenti ha poi sottolineato: “Ora inizia un nuovo anno rotariano. E lo facciamo sotto un motto che è più di uno slogan: “Uniti per fare del bene”. Tre parole. Semplici. Ma immense. Unità perché il Rotary non è mai una impresa individuale. E’ un patto etico, un gioco di squadra. “Per fare” perché il Rotary è azione. E’ impegno concreto, è capacità di passare dal pensiero all’opera, dai valori ai progetti. “Del bene” perché è questa la nostra identità. Non interessi, non tornaconti, ma impatto. Impatti umani, sociali, civili”. Ha poi aggiunto che nel cammino del prossimo anno rotariano non si può non partire dal territorio.