Pozzallo, la casa di comunità individuata come struttura pilota per la sperimentazione immediata del nuovo livello assistenziale

Attualità

Incontro tra il sindaco Ammatuna e il direttore generale dell'Asp Drago

Si è tenuto oggi, a Pozzallo, un incontro tra il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Giuseppe Drago, e il sindaco Roberto Ammatuna (nella foto), per discutere delle strategie di potenziamento della medicina territoriale nel comune costiero. Erano presenti anche il direttore facente funzioni del Distretto sanitario di Modica, Claudio Caruso, e il Direttore dell’Uoc Assistenza sanitaria e specialistica di base, Carmela La Terra.

Particolare attenzione è stata rivolta alla proposta avanzata dal primo cittadino relativa al trasferimento del Presidio Territoriale di Emergenza (Pte) presso i locali della nuova casa di comunità di via Orione. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di integrare le funzioni del Pte a quelle del presidio di continuità assistenziale della Guardia Medica, già trasferita all’interno della nuova sede. Tale soluzione garantirebbe la presenza di un medico H24, rispondendo così in maniera più efficace alle esigenze sanitarie della cittadinanza. Il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Drago, ha manifestato apertura nei confronti di questa proposta, esprimendo la volontà di individuare le soluzioni organizzative più idonee.

Nella stessa giornata, nei locali di via Orione, si è svolta una visita degli ispettori di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), in quanto la casa di comunità di Pozzallo è stata individuata come struttura “pilota”, aderendo alle Linee d’indirizzo dell’assessorato regionale alla Salute per la sperimentazione immediata del nuovo modello assistenziale.

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha espresso la propria soddisfazione per l’incontro con Drago e per la sua presenza diretta a Pozzallo, a conferma dell’attenzione riservata alle esigenze sanitarie della comunità locale. “Pozzallo – dice l’on. Ammatuna – rappresenta un punto di riferimento per la Sicilia sud-orientale, non solo per la presenza di flussi migratori e l’attività portuale, ma anche per il turismo e per il tessuto produttivo. L’integrazione del Pte all’interno della Casa di Comunità sarebbe un segnale importante per il rafforzamento dell’assistenza sanitaria locale e per la sicurezza dei cittadini. Accogliamo con favore la disponibilità del Direttore generale a valutare questa ipotesi”.