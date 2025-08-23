Pozzallo, la Cena dei Cento promossa dal Rotary è stata un successo

Società

Una location unica per fini solidali: ecco come è andata ieri sera

Si è tenuta ieri sera, nella suggestiva cornice della villa comunale di Pozzallo affacciata sul mare, la seconda edizione de “La Cena dei Cento”, evento promosso dal Rotary Club Pozzallo-Ispica che ha saputo unire eccellenze enogastronomiche, impegno civico e solidarietà in una serata di grande valore umano. Cento commensali si sono ritrovati attorno a una lunga tavolata, simbolo di unità e condivisione, scommettendo sul fronte della solidarietà con un obiettivo nobile: raccogliere fondi per la realizzazione di una stanza multisensoriale dedicata a bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico.

Questo appuntamento, che affonda le radici nella tradizione rotariana di concretezza e visione del futuro, ha confermato la forza di una comunità attiva e coesa. Il presidente del Rotary Club Pozzallo-Ispica, Gianluca Manenti, ha sottolineato: “Vogliamo puntare a una esperienza di comunità attiva, coesa e generosa, trasformando una semplice cena in un concreto gesto di speranza”. Le sue parole, cariche di passione, hanno trovato eco nel messaggio della vicepresidente Melinda Garofalo, che ha aggiunto: “La solidarietà resta il fulcro dell’iniziativa. Dopo l’ecografo donato lo scorso anno al consultorio familiare di Ispica, quest’anno puntiamo a creare un ambiente inclusivo per i più piccoli. Il calore e la partecipazione vissuti ci spingono a credere che anche questa edizione sarà un successo”.

“La Cena dei Cento” non è solo un evento di beneficenza, ma una vetrina per le imprese e le associazioni locali che, intrecciando valori e identità, contribuiscono alla crescita del territorio. Il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Pozzallo, rappresentata dal sindaco Roberto Ammatuna e dal vicesindaco Raffaele Monte, ha aggiunto prestigio alla manifestazione. “Una città cresce se sa coniugare sviluppo commerciale, attenzione sociale e promozione culturale. La Cena dei Cento è esempio virtuoso di questa crescita”, ha dichiarato Ammatuna. Monte ha poi sottolineato l’unicità della terra iblea e la bellezza della villa comunale, evidenziando come eventi di tale portata favoriscano aggregazione e rafforzino l’identità locale.

Il vero cuore pulsante dell’iniziativa sono state le persone: famiglie, cittadini e volontari che hanno scelto di sedersi insieme, condividendo non solo il cibo ma soprattutto il valore della solidarietà. La serata si è conclusa con un entusiasmo palpabile e la consapevolezza di aver contribuito a un fine nobile.