Pozzallo, la circonvallazione aprirà a breve al traffico

Attualità

Consegnati i lavori, i primi interventi riguarderanno i giunti e il manto stradale in pessime condizioni

“La circonvallazione di Pozzallo a breve riaprirà al traffico”. Ad annunciarlo è l’onorevole Ignazio Abbate oggi presente, insieme al commissario Irsap, Marcello Gualdani, al dirigente generale del Libero Consorzio, Nitto Rosso e al dirigente dei Lavori pubblici, ing. Carlo Sinatra, alla consegna dei lavori alla ditta assegnataria.

“Questa prima tranche di lavori, i più urgenti, riguarderanno interventi sui giunti e sul manto stradale in pessime condizioni – commenta l’esponente della Dc – e permetteranno di riaprire al traffico l’arteria, alleggerendo così il peso del traffico di mezzi pesanti all’interno della città di Pozzallo. Per svolgere la gara d’appalto e conseguentemente procedere all’assegnazione, è stato necessario che il Comune di Pozzallo, non avendo risorse per intervenire, cedesse la proprietà dell’arteria al Libero consorzio che ha messo a disposizione 600mila euro. Gli altri fondi, quelli che serviranno per la sistemazione definitiva, arriveranno dalla Regione dove siamo riusciti ad intercettare la somma di 1.170.000 euro dai fondi di sviluppo e coesione. Grazie a questa prima parte di lavori di messa in sicurezza che avranno la durata di 90 giorni, l’arteria sarà di nuovo percorribile con grande giovamento per tutta la città. Ci tengo a ringraziare il commissario del Libero Consorzio di Ragusa, Patrizia Valenti, e tutti i suoi più stretti collaboratori, che da quando sono arrivati a Ragusa hanno dato nuova linfa all’ente riaprendo i dialoghi e le collaborazioni con i dodici comuni iblei. E naturalmente un plauso va all’azione politica svolta dal presidente del Consiglio Celestri, dal suo vice Giampietro e dall’assessore Morana che mi hanno più volte sollecitato ad intervenire in merito a questa situazione”.

