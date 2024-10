Pozzallo, la discesa del simulacro della Madonna del Rosario coinvolge l’intera comunità

Società

Un momento emozionante ha segnato l'avvio delle celebrazioni in onore della patrona

Un momento sempre molto emozionante quello della discesa del simulacro della Madonna del Rosario. Un momento che, di fatto, segna l’avvio delle celebrazioni n onore della patrona nella città di Pozzallo. La celebrazione eucaristica che ha anticipato questo suggestivo momento è stata presieduta da don Manlio Savarino e caratterizzata anche dal rito di ingresso dei nuovi portatori. Subito dopo, c’è stato il sempre atteso momento della discesa che ha visto partecipare la comunità locale nella sua interezza, a testimonianza dell’affetto e della devozione nutriti nei confronti della patrona, come conferma anche il parroco, don Salvo Bella, unitamente ai vicari parrocchiali, don Paolo Catinello e don Fulvio Moltisanti. “Maria, la donna del sì – dicono i sacerdoti nel messaggio ai fedeli – coglie a Cana che manca qualcosa, il vino, simbolo di quell’umanità che fa feste ma ha dimenticato la Festa, cioè l’incontro con il Signore Gesù. Tutto ciò significa rendere protagonista lo Spirito del Risorto che fa nuove tutte le cose, che ci rende capaci di vedere oltre gli appuntamenti da calendario e non consentirà, finita la fase celebrativa, che si spenga quella esistenziale”.