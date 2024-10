Pozzallo, la festa della Madonna del Rosario alle fasi clou

Società

Dopo la marcia per la vita di venerdì sera, lunedì la processione con il simulacro per le vie cittadine

La seconda edizione della Marcia per la vita, a cura della Pastorale giovanile vicariale, ha riempito ancora più di contenuti le giornate che anticipano la festa esterna della Madonna del Rosario, patrona della città di Pozzallo. Ieri sera, in particolare, dopo che ci si è spostati in piazza Municipio, sono stati lasciati andare in cielo una serie di palloncini in memoria dei giovani defunti. Un momento molto toccante e partecipato. Domani e lunedì, intanto, le giornate clou dei festeggiamenti. Domenica 6 alle 8 la celebrazione eucaristica che si terrà anche alle 10,30 e che sarà caratterizzata dall’inizio dell’anno catechistico, con la partecipazione dell’Unitalsi. A seguire la benedizione e l’affidamento dei bambini alla Vergine Maria. Alle 18,30 la recita del Rosario e alle 19 la santa messa. Alle 20,30, poi, la veglia di preghiera in preparazione all’ordinazione diaconale. Lunedì 7 è il giorno della festa della Madonna del Rosario. Si comincia alle 7,30 con la recita del Rosario, alle 8 la messa e alle 9,30 ancora il Rosario.