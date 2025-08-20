Pozzallo, la guardia costiera sanziona mercantile per informazioni non corrette sui rifiuti di bordo

Attualità

I controlli da parte degli ispettori ambientali che hanno multato il comandante di un’unità navale attraccata al porto

Prosegue senza sosta l’attività di controllo e verifica della Guardia Costiera di Pozzallo, impegnata nel monitoraggio dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi.

Nella giornata di ieri, una nave mercantile battente bandiera Barbados è stata sanzionata dalla Guardia Costiera di Pozzallo per aver fornito informazioni non veritiere sulla capacità di stoccaggio dei rifiuti a bordo. L’irregolarità è emersa nel corso di un’ispezione condotta dal personale specializzato in materia di sicurezza della navigazione e nella tutela dell’ambiente marino.

L’accertamento ha preso avvio da un controllo incrociato tra le procedure adottate a bordo per la gestione dei rifiuti e le dichiarazioni rese dal comandante dell’unità prima dell’ingresso nel porto di Pozzallo. La normativa in materia di conferimento dei rifiuti delle navi pone infatti in capo al comandante della nave l’obbligo di trasmettere la “notifica anticipata dei rifiuti” alla locale autorità marittima. Per la violazione accertata è stata contestata una sanzione amministrativa di oltre 3.000 €, a carico sia del comandante che della compagnia di gestione della nave.