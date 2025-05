Pozzallo, la prima volta di una nave da crociera

Attualità

Il 4 luglio farà tappa a Pozzallo la nave “Oceania Nautica”, che partirà da Montecarlo per finire la crociera a Civitavecchia. E’ la prima volta per il porto ibleo che arriva una imbarcazione di tale stazza. La nave di 30mila tonnellate trasporta oltre 600 passeggeri. Rimarrà ancorata dalle 10 alle 19. Che sia l’inizio di una nuova stagione sul fronte della crocieristica per il porto della provincia di Ragusa? Un primo passo sicuramente degno di considerazione.

