Pozzallo, la Sagra del pesce inizia con numeri interessanti

Stasera e domani gli altri momenti legati alla degustazione. Domenica sera, poi, il concerto di Paolo Meneguzzi

Ha preso il via ieri sera la 55ª edizione della Sagra del Pesce di Pozzallo. Un inizio davvero eccezionale con la presenza di tantissimi turisti che non sono voluti mancare alla prima delle tre serate di un evento tanto atteso per la città ma anche per l’intera Sicilia.

L’evento è stato inaugurato alle 19 con il tradizionale taglio del nastro alla presenza del sindaco Roberto Ammatuna, del vicesindaco Raffaele Monte, di altri rappresentanti dell’amministrazione, del presidente provinciale di Confcommercio Ragusa Gianluca Manenti e degli organizzatori della sagra.

Ad animare l’atmosfera il corpo bandistico della città di Pozzallo e poi la musica della social dance con Mary Arena e lo spettacolo del gruppo Vintage Style Band. Ma il protagonista indiscusso è stato certamente il cibo della tradizione locale e siciliana. Nelle casette sistemate nella piazza è stato possibile assaggiare un’ampia varietà di piatti a base di pesce, preparati secondo le ricette locali.