Pozzallo, la Young conquista il campionato provinciale Under 15 di calcio giovanile

Sport

Un risultato che mancava da oltre due decenni

Resterà una data storica per lo sport pozzallese la data di domenica 13 aprile. La Young Pozzallo conquista il campionato provinciale Under 15, riportando in città un titolo che mancava da oltre due decenni.Un percorso iniziato con qualche difficoltà, ma trasformato in una stagione entusiasmante, culminata nella vittoria in finale contro la Scuola Calcio Ragusa Boys. Partita combattuta ed emozionante, decisa dal gol di Giovanni Turlà.

“Un plauso ai nostri ragazzi classe 2010 e 2011, allo staff tecnico – mister Lupo, prof. Parisi e il giovane Peppe Renno – e al dirigente Alessandro Giuca, sempre presente e appassionato – dice il sindaco Roberto Ammatuna – Complimenti a tutta la famiglia Young Pozzallo per questo traguardo che unisce, emoziona e rende orgogliosa la nostra comunità”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA