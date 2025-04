Pozzallo, l’assessore regionale Aricò in visita a palazzo di Città

Attualità

Sul tappeto il futuro della struttura portuale

Visita a palazzo di città dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, che era accompagnato dal senatore Salvo Sallemi e dal deputato regionale Giorgio Assenza. Prima dell’incontro, l’assessore aveva fatto visita alla struttura portuale rimanendone favorevolmente impressionato.

Il sindaco Roberto Ammatuna, nel ringraziare l’assessore per la visita istituzionale, ha riferito allo stesso che l’amministrazione comunale aveva già consegnato il progetto di messa in sicurezza della struttura all’Autorità di sistema portuale che a breve dovrà inviarlo all’apposita commissione ministeriale per l’ottenimento della Via (valutazione di impatto ambientale).