Pozzallo, le si rompono le acque e partorisce un neonato in casa

Attualità

La donna non ha avuto neppure il tempo di raggiungere l'ospedale. Mamma e bimbo sono in ottime condizioni

Un parto in casa, come si faceva un tempo, per via dell’”impazienza” del nascituro di venire al mondo. E’ accaduto a Pozzallo, dove una giovane mamma, dopo che le si erano rotte le acque all’improvviso, non ha avuto nemmeno il tempo di raggiungere l’ospedale di Modica, partorendo tra le mura domestiche, assistita dal marito e dalla cognata. E’ quindi venuto alla luce un bel neonato, che si aggiunge alla sorellina di 3 anni. Nel frattempo era arrivata l’ambulanza, precedentemente allertata, che ha portato la donna e il neonato al Maggiore di Modica. Entrambi stanno benissimo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA