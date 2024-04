Pozzallo, l’istituto di istruzione superiore Giorgio La Pira vincitore del concorso Cittadinanza del mare

Società

Il prestigioso riconoscimento conferito durante la Giornata nazionale della cultura marinara tenutasi a Reggio Calabria

L’istituto di istruzione superiore “Giorgio La Pira” di Pozzallo vincitore del concorso “Cittadinanza del mare”, Mare fonte di Vita. Come ogni anno l’11 aprile, si celebra la Giornata nazionale del mare e della cultura marinara, istituita nel 2018. Quest’anno, per le celebrazioni nazionali è stata individuata la città di Reggio Calabria. L’evento, organizzato dal ministero dell’istruzione e del merito, in collaborazione con la Guardia costiera ha avuto la partecipazione di circa 700 studenti, provenienti da tutta Italia. La manifestazione si è tenuta sul lungomare Falcomatà, adiacente all”Arena dello Stretto Ciccio Franco e ha visto, come avvenuto nelle scorse edizioni, la partecipazione del ministro dell’istruzione e del merito, Valditara, e dei vertici della Guardia costiera, oltre che delle massime autorità regionali e locali.

“La Giornata del mare e della cultura marinara, è né più né meno una giornata sulla nostra storia, sulla nostra identità, sul nostro futuro. Ed è esattamente quello che hanno compreso pienamente le ragazze e i ragazzi vincitori del concorso “La Cittadinanza del Mare”, frutto della proficua collaborazione tra il comando generale delle Capitanerie di porto e della Guardia costiera e il ministero dell’Istruzione e del Merito”. Con queste parole Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, ha aperto il suo intervento alla Giornata del mare e della cultura marinara.