Pozzallo, nasce il banco alimentare comunale

L’associazione La Stele di Rosetta – autismi e altre meraviglie che gestisce il circuito solidale e del riciclo Pozzallo, a far data da oggi è ufficialmente autorizzata ad avviare le attività di volontariato con lo strumento del Banco alimentare comunale.

La firma dell’accordo per la concessione amministrativa del locale comunale sito in al piano terra di via Bellini n.8 – spiega dall’associazione – ci consentirà di poter siglare convenzioni con supermercati e attività commerciali che generosamente e gratuitamente potranno riservare al

generi alimentari da immagazzinare e successivamente da distribuire alle famiglie pozzallesi in difficoltà.

Dal 16 aprile del 2017 tramite la nascita del Circuito solidale e del riciclo abbiamo gestito aiuti alimentari a favore di centinaia di famiglie.

Ad oggi il gruppo social (facebook) è composto da oltre 6mila membri e abbraccia le due province della Sicilia sud orientale, Ragusa e Siracusa.

Il 16 aprile festeggeremo presso la sede del Banco alimentare comunale di Pozzallo, a partire dalle 19, il 7° anniversario della nascita del circuito solidale e del riciclo di Pozzallo

Il Comune di Pozzallo sposando questa necessaria iniziativa sociale mette in atto quanto previsto dallo statuto comunale favorendo “forme concrete di solidarietà sociale,privilegiando i più deboli ed escludendo qualsiasi forma di discriminazione”.Il progetto dell’associazione La Stele di Rosetta, denominato L’Inciampo avrà una durata di circa 12 mesi, presumibilmente rinnovabile, ma per noi l’essenziale e mettere in piedi e collaudare il sistema del banco, favorendo qualunque associazione di volontariato venga dopo di noi, a seguire.Il progetto è totalmente a titolo gratuito e di volontariato. ““.