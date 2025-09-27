Pozzallo, nuovo sbarco nella notte. Salvati 64 migranti

Cronaca

Erano partiti da Tripoli un paio di giorni fa

Sessantaquattro migranti sono stati salvati nel corso della notte a 60 miglia a sud delle coste ragusane. Sono stati trasferiti al porto di Pozzallo dopo essere partiti da Tripoli un paio di giorni fa. Una donna al settimo mese di gravidanza è stata trasferita al Maggiore di Modica per controlli. Tutti gli altri stanno sostanzialmente bene, anche se provati dalla traversata. Segnalati numerosi casi di scabbia. Le nazionalità? Eritrea, bangladese e somala.

