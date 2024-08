Pozzallo, passeggeri e turisti impossibilitati a prendere gli autobus dell’Ast perché mancano i posti a sedere: la denuncia del sindaco

Attualità

Ammatuna: "Siamo veramente allo sfascio, tutto ciò è inaccettabile"

“Che l’Ast sia un’Azienda di fatto fallita, è ormai sotto gli occhi di tutti, che i trasporti in Sicilia attraversino uno stato comatoso nessuno può negarlo, ma quello che è accaduto nella mattina di oggi a Pozzallo, alla fermata del pullman in partenza per Catania, con decine decine di turisti e cittadini, a cui è stato impedito di salire sul pullman per mancanza di posti a sedere, è un’immagine assolutamente inaccettabile per un paese civile che deve assicurare un minimo di decoro e di sufficiente funzionalità”.