Pozzallo, prima giornata del mare e della cultura marinara

Attualità

I partecipanti hanno assistito anche al sorvolo dell'Atr 42 appartenente alla Saguar-cost di Catania

La prima giornata del mare e della cultura marinara è stata un evento di grande significato dedicato alla sensibilizzazione e alla valorizzazione del nostro patrimonio marittimo. La manifestazione ha avuto il suo momento clou con le esercitazioni di salvamento in mare, condotte dalla Guardia costiera nello specchio acqueo antistante l’anfiteatro Raganzino, coordinate dal capo servizio operativo comandante (Cc) Francesco Colombo, e dal capo servizio della sicurezza della navigazione e portuale comandante (Cc) Francesco Franchini.

Nell’area interessata all’esercitazione i partecipanti hanno assistito anche al sorvolo dell’Atr 42 appartenente alla Saguar-cost di Catania. L’iniziativa ha coinvolto non solo i professionisti del settore, ma anche le scuole e la comunità locale, offrendo un’occasione unica per osservare da vicino le operazioni di salvataggio e comprendere l’importanza della sicurezza in mare.

L’evento ha sottolineato il legame profondo di Pozzallo con il mare ed ha rappresentato un perfetto connubio tra educazione, prevenzione e promozione della cultura marinara che ha saputo unire “spettacolo” e consapevolezza, lasciando un messaggio forte: il mare è una risorsa preziosa che va rispettata e protetta.

Un ringraziamento alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Pozzallo ed al suo Comandante (Cf) Luigi Vincenti, all’Autorità portuale autorità di sistema portuale del mare di sicilia orientale, alla Lega navale sezione di Pozzallo, al Wwf, alla Federazione italiana nuoto, all’associazione marinai d’Italia sezione di Pozzallo e Scicli, all’istituto comprensivo Rogasi, presente con una numerosa delegazione di studenti e docenti rappresentata dalla docente Giovanna Pediliggieri e agli equipaggi dei mezzi che hanno partecipato all’esercitazione.