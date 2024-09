Pozzallo, programmato un altro sbarco

Cronaca

L'approdo della nave Sarah è previsto intorno alle 14. Trentadue i migranti salvati tra cui 4 donne e 3 bambini

Sbarco a Pozzallo previsto per oggi alle 14. L’approdo è programmato alla banchina di Riva. Si tratta della nave Sarah, acronimo di Search and resque for all humans, dell’omonima ong tedesca. La nave, un piccolo yacht veloce in grado di raggiungere i 20 nodi, ha messo in salvo 32 migranti. Tra loro anche 4 donne e 3 bambini.

