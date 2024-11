Pozzallo, riapre al traffico la circonvallazione

Attualità

Era stata chiusa nel febbraio di quest'anno con disagi notevoli per il centro urbano

L’importante arteria stradale fu realizzata negli anni ’80 al servizio del porto e della zona industriale Modica-Pozzallo. Per circa un ventennio rimase chiusa. Nei primi anni del 2000, durante la prima Amministrazione di Roberto Ammatuna, fu aperta per la prima volta al traffico. “Proprietaria della strada era fino al febbraio 2020 l’Asi, fino a quando per una discutibile legge regionale, fu trasferita purtroppo nella proprietà del Comune di Pozzallo – commenta il sindaco Ammatuna – nel febbraio di quest’anno, l’arteria stradale è stata chiusa al traffico autoveicolare per problemi di sicurezza. Il Libero Consorzio Comunale ha eseguito i lavori di messa in sicurezza e l’ha riconsegnata al Comune di Pozzallo nei giorni scorsi”.