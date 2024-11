Pozzallo, riapre la circonvallazione…finalmente (video)

Attualità

Dopo un'attesa durata mesi, nel primo pomeriggio di martedì sarà di nuovo resa fruibile al traffico veicolare

Sarà riaperta al traffico veicolare martedì alle 15,30 la circonvallazione di Pozzallo. Dopo mesi di attesa e dopo una serie ripetuta di solleciti, finalmente è stata completata la messa in sicurezza dell’importante arteria stradale. Ad averlo annunciato il sindaco Roberto Ammatuna in questo video in cui si rivolge alla cittadinanza. Fondamentale il ruolo svolto in questo contesto dal Libero consorzio comunale con il supporto della Regione.

