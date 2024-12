Pozzallo, ricevuto a palazzo di Città il nuovo provveditore agli Studi

Attualità

Sul tappeto le numerose questioni ancora risolte che riguardano il mondo scolastico

É stato ricevuto ieri a palazzo di Città il nuovo Provveditore agli studi di Ragusa la dott.ssa Daniela Mercante insieme ai Dirigenti Scolastici degli Istituti “G. La Pira” , “G. Rogasi” e “A. Amore” per affrontare insieme i delicati temi che riguardano la pubblica istruzione.

Si è parlato in particolare della necessità di costituire un Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, avviare dei tavoli di lavoro per affrontare diversi problemi urgenti, ben evidenziati da tempo anche da parte delle organizzazioni delle persone con disabilità.

Si è discusso inoltre del ruolo del docente di sostegno e della necessità di una formazione continua in considerazione del crescente numero di casi di alunni affetti dallo spettro dell’autismo. Altra questione urgente riguarda la riduzione delle ore degli assistenti Asacom, che ha determinato da parte delle famiglie con persone con disabilità una protesta nei confronti dell’Ente Locale e della scuola.

Si è discusso di come l’inclusione richieda particolare attenzione, sia sul versante degli interventi pedagogico-didattici che su quello delle risorse, che devono essere garantite, sin dal primo giorno di scuola, in quantità sufficiente per rispondere ai bisogni formativi degli alunni con disabilità.