Pozzallo, ripuliti e disostruiti caditoie e tombini stradali

Attualità

Il sindaco Ammatuna: "Ci stiamo preparando all'arrivo delle piogge"

La città di Pozzallo pronta per la stagione invernale. In dirittura d’arrivo la pulizia di tutte le caditoie e dei collettori cittadini. “L’imminente arrivo delle piogge, che, anno dopo anno, provocano fenomeni alluvionali e allagamenti – dichiara il primo cittadino Roberto Ammatuna – presuppongono opere di mitigazione ambientale che vedono il Comune impegnato al massimo per realizzarle nel più breve tempo possibile. Occorre anche una normale opera di manutenzione e di pulizia di tutte le caditoie e collettori nella stagione autunnale. Tutte le caditoie e i tombini stradali, un centinaio circa, sono stati ripulitie disostruiti”.