Pozzallo, rischio crollo palazzine Iacp: vertice in prefettura

In fase di analisi le misure da adottare. Intanto emanate le ordinanze di sgombero per 48 famiglie

Riu­nio­ne d’ur­gen­za questa mattina in pre­fet­tu­ra per esa­mi­na­re e tro­va­re so­lu­zio­ni alla dif­fi­ci­le con­di­zio­ne sta­ti­ca in cui ver­sa­no al­cu­ni immo­bi­li dello Iacp a Po­z­zal­lo, edifici a ris­chio crol­lo. Erano pre­sen­ti oltre al pre­fet­to, Giuseppe Ranieri, il sin­da­co di Po­z­zal­lo, Roberto Ammatuna, il com­mis­sa­rio dello Iacp, Paolo Santoro, i rap­pre­sen­tan­ti delle forze dell’or­di­ne, dei vigili del fuoco, i par­la­men­ta­ri del ter­ri­to­rio e al­cu­ni tec­ni­ci. In­tan­to, a scopo cau­te­la­re, sono state em­es­se le or­di­nan­ze di sgom­bro degli edi­fi­ci per eli­mi­na­re il ris­chio alle per­so­ne.