Pozzallo, salvano i migranti e li sanzionano con una multa di 10mila euro

Attualità

Il sindaco Ammatuna: "Gli effetti disumani del decreto Piantedosi si ripercuotono sulla Ong Mediterranea. E intanto gli sbarchi continuano"

Dopo lo sbarco di 56 migranti dalla Ong Mare Jonio, nella notte una motovedetta della Guardia di Finanza ha trasportato 30 migranti nella struttura portuale pozzallese. Inoltre nella mattinata di oggi una motovedetta della Guardia Costiera ha soccorso un’altra imbarcazione con a bordo 30 migranti del Bangladesh a 60 miglia a sud-est di Pozzallo.

“Le condizioni meteo-marine migliorate favoriscono gli arrivi di migranti – dice il sindaco Roberto Ammatuna – che partono dalle coste nord-africane con tutti i mezzi di fortuna possibili. Ecco perché diventa veramente assurdo il provvedimento di notifica di una multa fino a 10.000 euro e il fermo amministrativo alla Ong Mediterranea. In parole povere, chi rischia la propria incolumità e salva la vita di tanti esseri umani, deve essere sanzionato. Purtroppo il Decreto Piantedosi continua a produrre effetti disumani e assolutamente inaccettabili. Ma a stabilire che la Libia non è un porto sicuro è stato un verdetto della Corte di Cassazione, che con propria sentenza definitiva ha formalizzato il principio che facilitare la riconsegna dei migranti alle Autorità di Tripoli è un crimine. Occorre modificare il Decreto Piantedosi per essere più in linea con le normative di un paese civile”.