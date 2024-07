Pozzallo, sbarcano in 28. Buone le loro condizioni di salute

Cronaca

Arrivano dall'Egitto, dal Bangladesh e dalla Siria

Una motovedetta della Guardia costiera è uscita dal porto di Pozzallo per intercettare un imbarcazione a 50 miglia circa dalla città marittima con 28 migranti a bordo. Subito dopo la comunicazione, è stato attivato il dispositivo di soccorso sulle banchine della struttura portuale. La motovedetta è ritornata in rada intorno alle 7 di questa mattina. Gli sbarcati provengono dall’Egitto, dal Bangladesh e dalla Siria. Tutti sono in apprezzabili condizioni di salute.

