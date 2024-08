Pozzallo, sbarcati 21 migranti. Ci sono alcuni casi di scabbia

Attualità

Sono quasi tutti bangladesi trasportati all'hotspot. Solo uno in ospedale

La nave Louise Michel (nella foto) ha tratto in salvo 21 migranti da un barchino in vetroresina. Sono sbarcati al porto di Pozzallo intorno alle 5,30 di questa mattina. Venti persone, tutti uomini, 18 bangladesi e due egiziani, sono state portate all’hotspot di Pozzallo. Il 21esimo, sempre del Bangladesh, invece, in ospedale per un grosso ascesso al ginocchio. Riscontrati alcuni casi di scabbia. Procedure di sanificazione alla Louise Michel prima della ripartenza. Con questo sbarco i migranti attualmente ospitati nella struttura portuale e in quella della zona retroportuale ammontano a 296.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA