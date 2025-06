Pozzallo, sbarcati 44 migranti provenienti dal Bangladesh. Una persona ricoverata in ospedale (video)

Attualità

Da 4-5 giorni vagavano nel Mediterraneo centrale

Sbarcati 44 migranti al porto di Pozzallo. La motovedetta della guardia costiera ha soccorso un barchino con decine di soggetti provenienti dalla Libia che vagavano nel Mediterraneo centrale da 4-5 giorni circa.I migranti presentavano un notevole stato di disidratazione.Tutti di nazionalità del Bangladesh. Soltanto una migrante è stata inviata in ospedale per controlli ostetrico-ginecologici.Tutti gli altri migranti (40 uomini e 3 presunti minorenni) sono stati accompagnati nell’hotspot portuale.“Un grande ringraziamento – sottolinea il sindaco, Roberto Ammatuna – alla Prefettura dí Ragusa, alle forze dell’ordine, alle autorità sanitarie e alla Protezione civile per il grande impegno profuso. Ci si deve preparare alla stagione che si preannuncia particolarmente impegnativa essendo il numero degli sbarchi in progressivo aumento rispetto allo scorso anno”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA