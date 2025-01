Pozzallo, sbarcati altri 47 migranti

Cronaca

Sono stati segnalati diversi casi di scabbia

Altre 47 persone sono arrivate (nella foto) al porto nella giornata di ieri, soccorse dalla ong Resq People. Due, in particolare, i soccorsi operati dalla ong: uno di 21 persone e un altro di 26. Tutti uomini, provenienti da Egitto, Siria, Sudan, Marocco, Bangladesh. Nessuna criticità è stata riscontrata al momento dello sbarco. I migranti stanno tutti bene, a parte diversi casi di scabbia e due feriti per un trauma non recente a un occhio e un colpo a un ginocchio, e la macchina organizzativa ha messo in atto tutte le procedure standard di identificazione e successivo alloggio presso le strutture cittadine.A causa dei casi di scabbia, la nave della ong dovrà osservare delle specifiche misure di sanificazione. Da oggi, inoltre, prendono il via anche le indagini per risalire agli organizzatori e agli scafisti di questo ennesimo viaggio della speranza.

