Pozzallo, sbarcati anche 28 minori

Cronaca

Per un uomo necessario il ricovero. Le provenienze da Eritrea, Somalia e Bangladesh

Anche 28 minori tra i 42 migranti salvati ieri dalla Guardia costiera a 60 miglia dalle coste siciliane, trasferiti al porto di Pozzallo a bordo della motovedetta Cp 325. Oltre a 12 uomini e 4 donne, messi in salvo 24 ragazzini e 4 giovanissime donne. Per un uomo, affetto da broncopatia, è stato necessario il ricovero. Le provenienze? Eritrea, Somalia e Bangladesh. I migranti sono stati almeno due giorni in mare dopo la partenza avvenuta da un porto libico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA