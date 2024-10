Cronaca

L'approdo al porto alle 5 del mattino di giovedì

Il ministero ha indirizzato su Pozzallo la nave Ong See Watch 5 per lo sbarco di 65 migranti di cui 57 adulti e 8 minori. L’arrivato è previsto per le 5 del mattino di giovedì. L’ormeggio è previsto presso la banchina di Riva al porto. I migranti sono di varie nazionalità: Bangladesh, Siria, Egitto, Irak, Sudan e Pakistan.

