Pozzallo, si è riunito in città il direttivo provinciale di Forza Italia

Attualità

In primo piano anche le scelte da compiere in vista delle elezioni di secondo livello per il Libero consorzio

Si è riunito a Pozzallo il direttivo provinciale di Forza Italia, alla presenza dei consiglieri comunali dei vari centri iblei oltre che dei coordinatori cittadini. Era presente l’eurodeputato Marco Falcone che, ancora una volta, ha voluto dare un segnale tangibile della sua presenza alla provincia di Ragusa. Sul tappeto le questioni ancora aperte che riguardano lo sviluppo economico dell’area iblea ma anche le prossime sfide elettorali, a cominciare dalle elezioni provinciali in programma per il mese di dicembre.