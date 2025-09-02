Pozzallo “sold out” per la 56esima edizione della Sagra del pesce

Società

Oltre trentamila presenze nel weekend dedicato a mare, musica e tradizione

Numeri da record a Pozzallo per la 56ª edizione della Sagra del Pesce appena conclusa: circa 2000 kg di pesce azzurro utilizzato, quasi 7000 piatti gastronomici preparati ed oltre 30mila presenze in tre giorni, circa 2000 kg di pesce azzurro. E non é finita, a “condire” l’edizione 2025 della Sagra del pesce sono stati eventi seguitissimi dal pubblico tra show cooking, sfilate di gruppi e tre grandi concerti. Pozzallo, si è trasformata così per tre giorni nella capitale del gusto e della tradizione marinara con Piazza delle Rimembranze e le aree del centro storico gremite da migliaia di visitatori e turisti.

A vivere la manifestazione che ha confermato il forte legame della città con il mare e con la sua storica marineria, tra specialità gastronomiche, momenti culturali e grandi eventi musicali. non solo pozzallesi e tanti turisti presenti nelle strutture locali ma un pubblico proveniente da buona parte del Sud Est siciliano e anche dalla vicina Malta, con la maggior parte degli esercizi di somministrazione in sold out. Già dal venerdì si erano registrate presenze importanti, con gli stand gastronomici presi d’assalto e quest’anno attivi anche oltre la mezzanotte. A dare il via alla 3 giorni, venerdì l’applauditissimo, concerto di Pago, mentre sabato l’attesa per Povia si è trasformata in un abbraccio collettivo. Domenica, la giornata finale ha confermato il successo straordinario dell’evento con un pubblico numerosissimo, richiamato dalla tradizione gastronomica e dalla musica con il concerto di Lda, giovane artista amatissimo.

Il pescato pozzallese, ed in particolare il pesce azzurro, è stato il grande protagonista dei piatti serviti negli stand e al centro del convegno organizzato in collaborazione con l’Università di Catania. Docenti ed esperti hanno sottolineato le proprietà organolettiche e i benefici del pesce azzurro, alimento principe della dieta mediterranea, ricco di omega 3 e altamente digeribile. Un bilancio più che positivo, come sottolinea il sindaco Roberto Ammatuna: “La Sagra del Pesce di Pozzallo non è solo un evento, ma una parte della nostra identità. La nostra città ha dimostrato di saper accogliere, emozionare e promuovere il meglio del nostro mare. È una festa popolare che unisce generazioni e valorizza le nostre radici”.

Il vicesindaco e assessore al turismo Raffaele Monte rimarca il valore strategico dell’iniziativa: “Abbiamo puntato a unire intrattenimento, cultura e promozione territoriale. Il convegno sul pesce azzurro, gli showcooking, i concerti capaci di attrarre target differenti, anche i giovani e gli stand gastronomici hanno dato vita a un programma completo e inclusivo, capace di attrarre migliaia di persone in modo decisamente massiccio e dare visibilità alla nostra città”.