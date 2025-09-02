Società
Pozzallo “sold out” per la 56esima edizione della Sagra del pesce
Oltre trentamila presenze nel weekend dedicato a mare, musica e tradizione
Numeri da record a Pozzallo per la 56ª edizione della Sagra del Pesce appena conclusa: circa 2000 kg di pesce azzurro utilizzato, quasi 7000 piatti gastronomici preparati ed oltre 30mila presenze in tre giorni, circa 2000 kg di pesce azzurro. E non é finita, a “condire” l’edizione 2025 della Sagra del pesce sono stati eventi seguitissimi dal pubblico tra show cooking, sfilate di gruppi e tre grandi concerti. Pozzallo, si è trasformata così per tre giorni nella capitale del gusto e della tradizione marinara con Piazza delle Rimembranze e le aree del centro storico gremite da migliaia di visitatori e turisti.
A vivere la manifestazione che ha confermato il forte legame della città con il mare e con la sua storica marineria, tra specialità gastronomiche, momenti culturali e grandi eventi musicali. non solo pozzallesi e tanti turisti presenti nelle strutture locali ma un pubblico proveniente da buona parte del Sud Est siciliano e anche dalla vicina Malta, con la maggior parte degli esercizi di somministrazione in sold out. Già dal venerdì si erano registrate presenze importanti, con gli stand gastronomici presi d’assalto e quest’anno attivi anche oltre la mezzanotte. A dare il via alla 3 giorni, venerdì l’applauditissimo, concerto di Pago, mentre sabato l’attesa per Povia si è trasformata in un abbraccio collettivo. Domenica, la giornata finale ha confermato il successo straordinario dell’evento con un pubblico numerosissimo, richiamato dalla tradizione gastronomica e dalla musica con il concerto di Lda, giovane artista amatissimo.
Il pescato pozzallese, ed in particolare il pesce azzurro, è stato il grande protagonista dei piatti serviti negli stand e al centro del convegno organizzato in collaborazione con l’Università di Catania. Docenti ed esperti hanno sottolineato le proprietà organolettiche e i benefici del pesce azzurro, alimento principe della dieta mediterranea, ricco di omega 3 e altamente digeribile. Un bilancio più che positivo, come sottolinea il sindaco Roberto Ammatuna: “La Sagra del Pesce di Pozzallo non è solo un evento, ma una parte della nostra identità. La nostra città ha dimostrato di saper accogliere, emozionare e promuovere il meglio del nostro mare. È una festa popolare che unisce generazioni e valorizza le nostre radici”.
Il vicesindaco e assessore al turismo Raffaele Monte rimarca il valore strategico dell’iniziativa: “Abbiamo puntato a unire intrattenimento, cultura e promozione territoriale. Il convegno sul pesce azzurro, gli showcooking, i concerti capaci di attrarre target differenti, anche i giovani e gli stand gastronomici hanno dato vita a un programma completo e inclusivo, capace di attrarre migliaia di persone in modo decisamente massiccio e dare visibilità alla nostra città”.
L' edizione della Sagra del Pesce di Pozzallo è stata promossa dall'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana e dal Comune di Pozzallo, finanziata dall'unione Europea, Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste tramite Fondo Europeo Affari Marittimi Pesca e Acquacoltura, in collaborazione con Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025, Libero Consorzio Comunale di Ragusa, con il supporto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sicilia Orientale, dell'Università di Catania, dell'Apci, di BluOcean, di Ideology, di Progetto Arte, di Nova Proloco Pozzallo, di Pozzallo Webtv.