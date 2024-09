Pozzallo, studenti pendolari senza corse Ast: lunedì assemblea cittadina

Attualità

Il prefetto di Ragusa ha convocato un vertice con gli altri gestori dei trasporti e i dirigenti degli istituti di istruzione secondaria della provincia

Gravissima sospensione delle tratte Pozzallo-Ispica con Modica e Ragusa per i nostri studenti pendolari. Fin da stamattina il sindaco Roberto Ammatuna e l’assessore Stella Morana hanno interloquito con la dirigenza dell’Ast, nella persona dell’onorevole Parlavecchio che ha espresso stupore per la decisione che è stata presa in modo improvviso a livello regionale. Il prefetto di Ragusa, dopo aver ricevuto la nostra richiesta scritta e una successiva relazione dettagliata dei disservizi, ha convocato un tavolo tecnico per lunedì alle 17,30 con gli altri gestori dei trasporti, fra cui Sais ed Etnabus e i dirigenti degli istituti di istruzione secondaria della provincia.

In questa fase i Comuni rimangono fuori dalla riunione perché, come più volte ribadito, la gestione non è comunale.

“Confidiamo nell’intervento del prefetto – chiarisce Ammatuna – perché la situazione è arrivata al culmine. Ci auguriamo che le nuove convenzioni regionali stipulate per le corse intraurbane, possono essere estese anche alle tratte extraurbane e quindi ai pendolari, ritirando la convenzione all’Ast. Qui si lede il diritto allo studio dei ragazzi e noi continueremo a gridarlo nelle sedi opportune, fino a quando la situazione sarà risolta.