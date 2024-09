Pozzallo, Tamara Civello nuovo direttore amministrativo dell’Asp di Catania

Sanità

Esperta di bilanci, viene indicata come una "tecnica fortemente caldeggiata dall'assessorato e dalla presidenza"

La pozzallese Tamara Civello (nella foto), è il nuovo direttore amministrativo dell’Asp di Catania. Under 50, dirigente non generale dell’assessorato alla Salute, ultimo incarico da dirigente amministrativo a Modica. Esperta di bilanci, molto amica dell’ex dirigente Letizia Di Liberti, viene indicata come una «una tecnica fortemente caldeggiata dall’assessorato e dalla presidenza».

E infatti prende un posto che, dopo essere stato negato agli autonomisti (che spingevano per Sabrina Cillia, già braccio destro di Ciccio Iudica, cognato di Raffaele Lombardo, all’Asp di Enna), sembrava destinato, fino alla tarda mattinata di ieri, a un’altra donna di area forzista: Maddalena Samperi, con l’imprimatur di Iacolino e il gradimento locale del deputato regionale forzista Salvo Tomarchio. Nel pomeriggio, però, qualcosa è cambiato. E i pochi a conoscenza dello switch hanno già chiamato Civello per farle le congratulazioni. Il marito, Enzo Giannone, è stato assessore al Bilancio al Comune di Modica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA