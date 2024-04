Pozzallo, tra gli sbarcati anche una bimba di 21 giorni

Attualità

Il sindaco Ammatuna invita le forze politiche a sedersi attorno a un tavolo per discutere sugli interventi da compiere. La Cgil al porto per solidarizzare con i volontari di Mediterranea che hanno ripreso l'attività dopo le grane giudiziarie

Nella giornata di ieri sono stati soccorsi dalla guardia costiera di Pozzallo 27 migranti su un barcone a circa 50 miglia dalla costa che sono sbarcati nel pomeriggio. Sempre ieri, nella serata, la Ong Mare Ionio, ha salvato e trasportato nella struttura portuale 114 migranti. “Importante – sottolinea il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna – questa sinergia fra i militari della Guardia Costiera e navi delle Ong che svolgono una fondamentale opera umanitaria che salva tante vite umane. Il fenomeno dell’immigrazione, per riconoscimento unanime, è una grande questione e perché tale non si comprende il motivo del perché le forze di Governo, ma anche quelle di opposizione, non riescono a sedersi attorno ad un tavolo per affrontarlo in modo serio ed equilibrato. Alla vigilia di un’altra stagione estiva, che si preannuncia molto complicata e difficile, una sinergia fra tutte le forze politiche sarebbe un bel segnale, non solo per l’Italia, ma anche per l’intera Europa”.

Intanto, una rappresentanza della Cgil, guidata dal segretario generale Peppe Scifo, è stata presente ieri sera al porto di Pozzallo all’arrivo della Mar Jonio accolta con i volontari di Mediterranea per testimoniare e manifestare la solidarietà del sindacato nell’attività di salvataggio in mare. La Mar Jonio, dopo un periodo di inattività, era partita da Trapani ed ha effettuato due salvataggi poco a sud di Lampedusa.