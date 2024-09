Pozzallo, tratti in salvo 62 migranti (video)

Cronaca

C'erano anche due minori. Tutti recuperati a 90 miglia dalle coste siciliane

La Guardia costiera ha salvato e trasferito a Pozzallo 60 uomini e due minori che si trovavano su una piccola imbarcazione alle prese con complicate condizioni meteomarine. Il salvataggio operato dalla Cp 325 a circa 90 miglia dalle coste siciliane. Uno degli uomini, quasi tutti con ipotermia e alle prese con la scabbia, ha perso i sensi. E’ stato trattato in banchina da personale dell’Usmaf e dell’Asp ed è tornato in sé. Il barchino sembra essere partito dalla Libia. Le nazionalità di provenienza sono il Bangladesh, il Pakistan e l’Egitto così come dichiarato da chi è sbarcato. Tra gli uomini, anche un soggetto con ustioni di secondo grado alle gambe e ai glutei, probabilmente per il contatto con idrocarburi.

