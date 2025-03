Pozzallo, tre scafisti condannati a 20 mesi di reclusione e a 135mila euro di multa ciascuno

Cronaca

Erano accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per uno sbarco di 27 migranti del luglio 2022

Tre presunti scafisti sono stati condannati a 20 mesi di reclusione e 135mila euro di multa ciascuno per lo sbarco di 27 migranti avvenuto a Pozzallo il 4 luglio 2022. Erano stati fermati dagli investigatori della Squadra Mobile di Ragusa, in sinergia con il personale della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Pozzallo, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica. I tre, un sudanese di 26 anni e due siriani di 29 e 33 anni, erano accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con tutte le aggravanti, per essersi alternati alla conduzione di una barca in legno, che trasportava 27 passeggeri di varie nazionalità, approdati a Pozzallo.