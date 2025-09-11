Pozzallo, turista colpito dalle pale di un’elica mentre saliva a bordo di un natante: operato in ospedale

Attualità

L'episodio è accaduto dopo un bagno con altre persone

Disavventura per un turista bergamasco di 70 anni al largo di Pozzallo, rimasto ferito durante un’escursione in barca. Dopo un bagno con altri partecipanti, l’uomo stava risalendo a bordo dalla scaletta quando, per cause da accertare, ha urtato l’elica del motore fuoribordo, rimasto inavvertitamente acceso e in marcia. Colpito all’anca e al femore dalle pale dell’elica, il turista è stato subito soccorso e trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Qui i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento ortopedico. La prognosi è di 15 giorni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA