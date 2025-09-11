Sfoglia il giornale

Pozzallo, turista colpito dalle pale di un’elica mentre saliva a bordo di un natante: operato in ospedale

L'episodio è accaduto dopo un bagno con altre persone

Di Redazione |

Disavventura per un turista bergamasco di 70 anni al largo di Pozzallo, rimasto ferito durante un’escursione in barca. Dopo un bagno con altri partecipanti, l’uomo stava risalendo a bordo dalla scaletta quando, per cause da accertare, ha urtato l’elica del motore fuoribordo, rimasto inavvertitamente acceso e in marcia. Colpito all’anca e al femore dalle pale dell’elica, il turista è stato subito soccorso e trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Qui i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento ortopedico. La prognosi è di 15 giorni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
