Pozzallo, tutto pronto per “La Cena dei Cento”

Attualità

Venerdì sera alla villa comunale l'evento enogastronomico con finalità benefiche promosso dal Rotary club Pozzallo-Ispica. Ecco come partecipare

La villa comunale di Pozzallo si prepara a ospitare, venerdì sera dalle 20,30, la seconda, attesissima edizione de “La Cena dei Cento”, una manifestazione che racchiude il meglio della tradizione rotariana: concretezza del gesto, eccellenza del territorio e una visione di futuro fondata sul valore della solidarietà. Questo appuntamento, promosso dal Rotary Club Pozzallo-Ispica, si conferma come un faro di speranza e una risposta autentica ai bisogni della comunità.