Pozzallo, ultimati i lavori per la sostituzione degli infissi nella chiesa della Madonna del Rosario

Attualità

Il finanziamento di 55mila euro è arrivato grazie a un emendamento alla Finanziaria all'Ars presentato dall'on. Ignazio Abbate

Sono terminati i lavori per la sostituzione di tutti gli infissi nella chiesa Madonna della Rosario a Pozzallo. L’intervento è stato finanziato grazie ad un emendamento da 55mila euro alla scorsa finanziaria presentato dall’onorevole Ignazio Abbate.

“Un altro intervento a favore della comunità iblea – sottolinea l’esponente della Dc – che va in porto. Grazie alla collaborazione dell’assessorato regionale ai Beni Culturali nella persona del Direttore Generale Ing.Mario La Rocca, della Sovrintendenza di Ragusa per la celerità nell’espletare la gara e grazie soprattutto agli input ricevuti dal parroco Don Salvo Bella che lamentava infiltrazioni piovane in abbondanza, siamo riusciti a portare all’attenzione generale la problematica. Ringrazio infine gli amici della DC di Pozzallo e Ispica ed i rappresentanti istituzionali pozzallesi in particolare il Presidente del Consiglio ed il suo vice. Siamo riusciti ad accantonare la somma di 55mila euro che è servita per la completa sostituzione dei vecchi infissi consumati dal tempo e non più adatti allo scopo. Vivere la parrocchia per i fedeli, soprattutto in inverno, era diventato un compito difficile. Indubbiamente con i nuovi infissi tutta la comunità religiosa ne trarrà giovamento”.

