Pozzallo, un nuovo mezzo con modulo antincendio boschivo per la protezione civile

Attualità

Potrà essere utilizzato soprattutto per combattere i roghi sul territorio

Consegnato al Gruppo dei Volontari di Protezione Civile del Comune di Pozzallo un nuovo mezzo con modulo antincendio boschivo.

Il nuovo pick-up modello Nissan Navara sarà a disposizione di tutta la cittadinanza e oltre ad essere utilizzato per combattere gli incendi, potrà essere impiegato per fronteggiare diverse situazioni calamitose come ad esempio gli allagamenti con l’utilizzo di idrovore già in possesso del Gruppo dei Volontari.

“Un ringraziamento – è scritto in una nota del Comune – va al Dirigente del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana Ing. Salvatore Cocina, all’Assessore alla Protezione Civile di Pozzallo dott.ssa Stella Morana, al funzionario del Comando di Polizia Locale dott. Pierluigi Cannizzaro e al coordinatore del Gruppo dei Volontari di Protezione Civile Salvatore Giunta”.

