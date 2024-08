Pozzallo, un successo il concerto di Dargen D’Amico

Spettacoli

L'iniziativa nell'ambito del Marefestival edizione 2024

Bellissima serata, ieri, per Marefestival eventi, con piazza delle Rimembranze a Pozzallo che, ancora una volta, ha risposto presente alle sollecitazioni del cartellone promosso dal Comune, con il sostegno della Regione e del Libero consorzio dei Comuni, oltre che dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, dando vita a una performance di richiamo. Tutti ad applaudire Dargen D’Amico, nuova icona della musica leggera italiana. Il rapper e produttore milanese, oltre a cantare le sue canzoni di cassetta, come “Dove si balla”, che ha letteralmente trascinato il numeroso pubblico, e “Onda Alta”, molto applaudito dai presenti, ha saputo coinvolgere il pubblico con alcune cover che non hanno bisogno di presentazioni come “Hanno ucciso l’uomo ragno”, impreziosita dalle sue doti canore, e “Bambola” di Patty Pravo.