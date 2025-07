Pozzallo, undicesima bandiera verde per la città marittima

Attualità

A ritirare il premio l'assessore Monte e il consigliere Giannone

Pozzallo ha ricevuto la sua undicesima Bandiera Verde, prestigioso riconoscimento assegnato dai pediatri per le spiagge ideali per le famiglie con bambini. A ritirare il premio (nella foto), durante la cerimonia ufficiale, sono stati il vicesindaco e assessore al turismo Raffaele Monte e il consigliere comunale Franco Giannone.

“Le nostre spiagge premiate – dice Monte – perché offrono fondali bassi, sabbia fine e aree attrezzate, promuovendo sicurezza e divertimento. I servizi di salvataggio e le strutture vicine garantiscono comfort ai genitori. L’ambiente favorisce movimento e socializzazione, incentivando uno stile di vita sano. Il riconoscimento ha generato un costante incremento del turismo familiare e rafforzato l’identità turistica di Pozzallo, “Comune più a sud d’Italia” ad aver ottenuto la Bandiera Verde”.

“Si tratta di un motore per l’economia locale, che valorizza la sinergia tra mare, spiaggia e territorio”: così il sindaco Roberto Ammatuna ha rimarcato l’importanza del premio che pone Pozzallo come meta estiva per le famiglie.