Pozzallo, vertice in Prefettura per trovare una soluzione al caso degli alloggi popolari

Attualità

Il consulente esperto nominato dall'Iacp ha illustrato quali gli interventi per garantire la messa in sicurezza

Si è tenuta oggi, in Prefettura, una riunione di aggiornamento sulla situazione delle condizioni statiche e di sicurezza degli alloggi di proprietà dell’Iacp, ubicati nel piazzale Italia di Pozzallo e meglio identificati dallo stesso Iacp come “lotti 12, 13 e 14”, all’esito degli accertamenti tecnici effettuati dal consulente esperto nominato dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa, prof. ing. Fabio Neri.

Alla riunione hanno partecipato il vicequestore vicario di Ragusa, il comandante provinciale dei carabinieri, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il sindaco del Comune di Pozzallo, il commissario straordinario dell’ Iacp, l’ing. capo del Genio Civile, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ed un rappresentante del servizio provinciale della Protezione Civile.

In collegamento da remoto è intervenuto il prof. ing. Fabio Neri che ha illustrato la relazione conclusiva a seguito degli accertamenti tecnici svolti. Preliminarmente è emerso dall’intervento del prof. ing. Neri che l’uso degli alloggi in questione possa essere mantenuto con azioni temporanee da attuare nell’immediato.

In particolare in una prima fase, da eseguirsi immediatamente al fine di garantire l’attuale fruizione (tramite limitazioni all’uso in combinazione ad interventi in somma urgenza provvisori) consisterà in:

Fase 1 – Messa in sicurezza temporanea: si propone di ricondurre in sicurezza i beni nel breve periodo attraverso le seguenti azioni progressive:

FASE 1a -limitazione dell’uso di tutte le zone con conseguente riduzione delle azioni variabili.

FASE 1b – congiuntamente, ma solo a valle delle scelte di limitazione all’uso, si procederà con il puntellamento temporaneo degli elementi (pilastri e travi) per i quali non sono garantiti i livelli minimi di resistenza tramite interventi di somma urgenza.

Tali interventi saranno attuati dallo Iacp, quale proprietario dei Lotti, che provvederà a comunicare al sindaco del Comune di Pozzallo, alla luce dei risultati emersi, le azioni così predisposte al fine di garantire la permanenza in loco dei residenti.

Nei prossimi giorni lo Iacp procederà ad un cronoprogramma degli interventi come indicati dal consulente tecnico incaricato per garantire le primarie misure di sicurezza statica degli edifici, ubicati nel piazzale Italia.