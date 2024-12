Premio alla Modicanità 2024, ecco chi sono i sei che saranno celebrati

Società

Lunedì sera al teatro Garibaldi l'attesa cerimonia

Torna con una grand soirée il “Premio alla Modicanità” 2024. Un evento che si terrà lunedì 23 dicembre alle 20,30 al teatro Garibaldi di Modica.

L’appuntamento, giunto alla sua 37esima edizione, premierà i prescelti dalla giuria dell’associazione Pro Modica 77, che promuove l’evento con il patrocinio del Comune. Sono sei i premi da consegnare. La novità è l’esordio della categoria “giovani”: due le premiate.

I premiati sono:

Il pianista Joseph Lu, soprannominato “il pianista dei sogni” premiato all’Istituto Italiano di Cultura di New York con il prestigioso “Caruso Tribute Prize”. Il pianista ha ricevuto una nomination ai prestigiosi WEA World Entertainment Awards, che si terranno a Los Angeles il 31 gennaio 2025.

Arturo Frixa è oggiRevenue and Loyalty Director di Jaguar Land Rover Europa.

La sua carriera nel corso degli anni è straordinaria. Direttore Generale Land Rover Italia, nel 2012 al ruolo Direttore Generale Marketing, Comunicazione e PR in Jaguar Land Rover Italia e nel 2015 al ruolo di Direttore Generale Network & Training che lo vede impegnato nella ridefinizione della rete dei concessionari italiani e dell’immagine dell’azienda sul territorio. Arturo Frixa nel 2019 prende la guida della struttura Customer Service di Jaguar Land Rover Italia.

Francesca Barone (categoria giovani). Giovanissima e talentuosa, muove i primi passi in cucina a soli 14 anni sotto la supervisione del papà Peppe Barone.

Dopo gli studi in Scienze Gastronomiche all’Università di Pollenzo, approda prima al Combal. Zero di Davide Scabin e poi si affianca per un breve periodo a Massimiliano Alajmo.

Fifth Top Italy, ha scelto il meglio tra gli chef italiani e tra i nomi di Antonio Cannavacciuolo, Antonio Iacovello, Vania Ghedini, Luca Fantin, Locatelli e altri, c’era il suo. È lei, infatti, la ‘Chef Emergente Italiana 2024 D’Amico Award’.

Giulia Cappello (categoria giovani). Quattordici anni, medaglia d’argento ai campionati mondiali di aerobica Junior svoltisi a Pesaro a settembre. Tesserata con la Motyka Modica, ha fatto parte della Nazionale Italiana Juniores, un sogno realizzato grazie alla sua caparbietà. Ha dimostrato grandi doti atletiche, frutto di un impegno costante e appassionato verso questa disciplina.

Chiara Scucces è la prima donna e la prima non veneta a ricoprire il ruolo di primo flauto nella prestigiosa Orchestra di Padova e del Veneto. Ha vinto il concorso per primo flauto e ha realizzato così il suo sogno grazie al suo talento ma anche allo studio e soprattutto alla sua determinazione e al suo impegno.

Chiara si diploma nel 2010 all’Istituto Musicale Bellini di Catania. Si è perfezionata con Salvatore Vella. È stata primo flauto dell’Orchestra Giovanile Italiana nel 2015 e dell’orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala nel biennio 2016/2017. Collabora periodicamente con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, con la Filarmonica della Scala, con i Cameristi della Scala. L’attività in orchestra le ha permesso di suonare sotto la direzione di Zubin Metha, Fabio Luisi, Riccardo Chailly, David Coleman.

Giuliano Macca intraprende i suoi studi presso l’Accademia di Belle Arti di Roma dove consegue la laurea in decorazione.

Il suo approccio alle arti visive avviene inizialmente attraverso il mondo dei graffiti. Nel 2019 Macca tiene la sua mostra personale Cuori di cristallo presso la rvb arts (Roma). Nell’ottobre dello stesso anno partecipa alla collettiva Dissolvenze al Museo Diocesano di Padova.

Nel novembre 2021 presenta l’opera EFESTO (un’installazione di 5 metri realizzata con acquerello e penna BIC su carta e diviso poi in 79 parti centrali e 120 totali) presso la Gowen Contemporary di Ginevra, durante la mostra “ESCAPE LINE II”.

Nel gennaio 2023 partecipa ad artgenève, with Gowen, Geneva, CH Geneva con l’opera “Selene e Endimione” divisa in 25 parti. Attualmente vive e lavora ad Amsterdam (NH).