Premio Cristina Guastella a Ragusa, ecco chi sono i vincitori

Società

Una serata di musica, emozione e talento per la 13esima edizione

Una serata di musica, emozione e talento ha animato Ragusa Ibla con la 13ª edizione del Premio Cristina Guastella, il concorso canoro dedicato ai giovani interpreti del Sud Italia. Sul palco, decine di ragazze e ragazzi dai 9 ai 22 anni hanno dato prova della propria bravura, regalando al pubblico momenti di grande intensità e confermando ancora una volta il valore di un evento che negli anni è diventato un punto di riferimento per chi sogna un futuro nella musica.

A presiedere la giuria il maestro Beppe Vessicchio, figura simbolo della musica italiana, che ha espresso vivo apprezzamento per il livello dei partecipanti.Con lui, a comporre la squadra di valutazione, c’erano i maestri Andrea Rizzoli, Giannella Gulino, Amedeo Falla, Gabriele Castelletti, Giovanni Distefano, Nancy Bruna Accordino e Gianni Celestre: tutti professionisti che hanno messo la loro esperienza al servizio di una giuria attenta e sensibile, capace di cogliere le sfumature più autentiche delle esibizioni in gara.Il concorso, com’è ormai tradizione, ha suddiviso i partecipanti in tre fasce d’età. Per la categoria dei più piccoli, dai 9 agli 11 anni, il primo posto è andato a Simona Forte, 11 anni, da Terrasini (PA), seguita da Martina Galia, 10 anni, di Trapani, e da Alice Vinci, 11 anni, di Noto. Nella fascia 12-14 anni ha trionfato Nicolò Randazzo, 12 anni, di Rosolini (SR), davanti a Maya Ziino, 14 anni, di Siracusa, e Clarissa Corallo, 13 anni, sempre da Rosolini. La categoria più matura, dai 15 ai 22 anni, ha visto al primo posto Chiara Vinci, 17 anni, di Noto (SR), seguita da Giulia Russo, 20 anni, di Giarre (CT), e da Federica Antoci, 15 anni, di Ragusa.Oltre ai premi per i migliori classificati, la giuria ha voluto assegnare anche alcuni riconoscimenti speciali. Il Premio “Comune di Ragusa” è stato assegnato a Francesca Galatà, 16 anni, di Melicucco (RC); il Premio “Generali Assicurazioni” a Niccolò Cortese, 12 anni, di Melilli (SR); il Premio “Mallo Haus” ancora a Clarissa Corallo; il Premio “Gruppo Scar” a Marta Comanzo, 11 anni, di Ragusa; il Premio “Gruppo Inventa” a Giuseppe Artale, 17 anni, di Avola (SR); e infine il Premio “Butterfly” a Aurora Monforte, 14 anni, di Siracusa.