Premio “Ragusani nel mondo”, è già conto alla rovescia per la 29esima edizione

Società

L'appuntamento in programma il 27 luglio in piazza Libertà vedrà come ospiti i Cugini di campagna e il cantante ibleo Lorenzo Licitra

E’ già conto alla rovescia per la prossima edizione del “Premio Ragusani nel Mondo”. E’ la 29esima edizione ed è in programma il prossimo 27 luglio in piazza Libertà a Ragusa. Come sempre il comitato organizzatore ha già scelto sei nuovi premiati ma con un occhio attento anche alle novità emerse nelle ultime settimane. Come spiega il direttore dell’associazione “Ragusani nel mondo”, Sebastiano D’Angelo, “non è stato semplice come sempre selezionare le nuove storie umane e professionali da proporre alla ribalta del Premio, posto che, data l’enorme popolarità di cui gode l’evento, sono in tanti a proporre, suggerire e segnalare profili di interesse, sia dal mondo delle istituzioni, della stampa, che dai privati cittadini”. Presieduta da Salvatore Brinch e con past presidente l’on. Franco Antoci, l’associazione “Ragusani nel mondo” continua la sua mission di valorizzazione della ragusanità. E lo fa anche con il premio, ormai proiettato verso il prestigioso traguardo del trentennale, che ne fa un evento quasi unico in Sicilia e in Italia, ammirato fuori dei confini locali, ed assurto non di rado ad icona identificativa della comunita’ iblea in tutto il mondo, per la sua indiscussa valenza culturale e sociale, non disgiunta dalla proposizione di momenti di spettacolo che hanno segnato la lunga epopea della manifestazione.Era il 1995 quando per la prima volta venne ideato il Premio, tendente a promuovere in origine profili affermati di emigrati. Da allora ha cambiato progressivamente pelle e mission, per assurgere a vetrina che segnala e racconta storie, anche locali, che onorano la nostra provincia , fino ad affermarsi negli anni recenti come la giornata “dell’orgoglio ibleo” in Italia e nel Mondo.